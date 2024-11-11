Новый бюджетный седан Suzuki Dzire выходит на рынок

В новом поколении четырехдверка получила собственный дизайн экстерьера – на родственный хэтчбек Suzuki Swift она совсем не похожа. А еще свежий Dzire богаче. Впрочем, интерьер седанчик унаследовал от пятидверки, да и техника у машин общая.

© Колеса.ру

Презентацию седана Suzuki Dzire нового, четвертого по счету поколения провели в Индии для представителей СМИ на прошлой неделе, тогда же был открыт прием заявок. А теперь там опубликован полный прайс-лист и дан старт «живым» продажам. Напомним, по сути, эта модель является четырехдверной версией хэтчбека Suzuki Swift (свежая пятидверка дебютировала в конце прошлого года): в первых двух поколениях седанчик даже носил двойное имя Swift Dzire. Но начиная с третьей генерации, которая появилась в 2017-м, четырехдверка отдалилась от исходного хэтча. Ну а у нового Dzire отличий стало еще больше.

У седана собственный дизайн экстерьера – на родственный Swift он не похож. У четырехдверки другие радиаторная решетка, бамперы, фары и задние фонари. Более того, Suzuki Dzire имеет оригинальные кузовные панели. В длину седан, как и прежде, насчитывает 3995 мм, ведь машинам длиной до четырех метров в Индии положены существенные налоговые льготы. Колесная база тоже не изменилась – 2450 мм. При этом объем багажника почему-то стал больше – 382 литра против 378 литров у предыдущей четырехдверки. Для сравнения, длина актуального Suzuki Swift составляет 3860 мм, расстояние между осями такое же, как у седана. Объем багажника предназначенного для Индии хэтча – 265 литров.

Внутри же Dzire в целом повторил хэтчбек, разница лишь в деталях: например, чуть иначе оформлена передняя панель. В базе есть 14-дюймовые колеса, галогеновые фары, обычный кондиционер, шесть подушек безопасности, ABS и EBD.

Предтоповый вариант – это 15-дюймовые диски, светодиодная оптика, климат-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым планшетом, беспроводная зарядка для смартфона. Ну а самый дорогой седан имеет 9-дюймовый тачскрин, камеры кругового обзора, круиз-контроль и люк с электроприводом. Отметим, у индийского хэтчбека Swift системы кругового обзора и люка нет.

Технику седан ожидаемо разделил с родственной пятидверкой. В Индии обе модели предложены с бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.2 мощностью 82 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой или роботизированной коробкой. Также можно выбрать Dzire и Swift с битопливной версией этого мотора (бензин и метан, 70 л.с.; это исполнение комплектуется лишь механикой). Предыдущей четырехдверке там положены четырехцилиндровый атмосферный мотор 1.2 (90 л.с.) и его битопливная версия (77 л.с.), коробки – такие же, как у нового поколения. Привод и у седана, и у индийского хэтчбека только передний.

За новый Suzuki Dzire в Индии просят 679 000 – 1 014 000 рупий, что эквивалентно примерно 788 000 – 1 177 000 рублей по актуальному курсу. Хэтчбек стоит от 649 000 рупий (около 753 000 рублей).

Как и раньше, Dzire производит индийский завод: за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki, местная «дочка» Suzuki (она же делает хэтчбек Swift для Индии). При этом предыдущий седан местным эксклюзивом не является, не будет им и свежая четырехдверка. Позже Suzuki Dzire нового поколения доберется до стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.