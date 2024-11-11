Представлен Brabus 1000 All Gray на 1000 л.с. в монохроме

Brabus представило монохромный 1000-сильный Mercedes-Benz S-Class. Седан получил имя Brabus 1000 All Gray и вошел в линейку Brabus Collection 2025. Ему достались 22-дюймовые колеса, аэродинамический обвес из углепластика и полностью перешитый в серую кожу салон.

© Motor.ru

Седан Brabus 1000 All Gray стал частью серии Brabus Collection 2025 и получил все возможные доработки. Это и модернизированный битурбодвигатель V8, позволивший снять с гибридной системы 1000 лошадиных сил и 1820 Нм крутящего момента (доступны 1620 Нм); и модуль занижения подвески Brabus SportXtra (-10 мм); и роскошные кованые десятиспицевые колеса Monoblock Z Platinum Edition диаметром 22 дюйма.

© Brabus

© Brabus

© Brabus

© Brabus

Название All Gray здесь означает монохромный дизайн. Кузов, в том числе фирменный углепластиковый обвес вместе с колесами и всем внешним декором окрашены в серый. В той же стилистике оформлен и салон, с той лишь разницей, что серость разбавлена накладками из углеволокна под глянцевым лаком и акцентными линиями в контрастном красном цвете. Для обивки используется серая кожа, причем с декоративной строчкой и окантовкой в тон.

© Brabus

© Brabus

© Brabus

© Brabus

Если Brabus 930, который тоже построен на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance, разгонялся до ста на 0,1 секунды быстрее исходника, то Brabus 1000 All Gray выигрывает уже 0,2 секунды. Стрелка спидометра у него достигает отметки 100 километров в час через 3,1 секунды, а через 9,7 секунды она отсчитает вторую «сотню». Максималка у брабусовского гибрида прежняя — 290 километров в час. Столько же будет у обычного S 63 E Performance с пакетом AMG Driver’s. Сколько стоит такой автомобиль, неизвестно. Но двухцветный Brabus 1000 Bichromatic оценили в 611 тысяч евро, или 63,8 миллиона рублей.