Дешевый седан Honda Amaze: первые изображения и дата премьеры

Honda готовится представить новый Amaze в Индии. Японская марка опубликовала несколько дизайнерских скетчей Amaze третьего поколения и раскрыла дату дебюта: седан представят 4 декабря 2024 года в Индии, где небольшие «четырехдверки» все еще в ходу. Судя по эскизам, новинка отличится от предшественницы элегантным экстерьером в духе «старших» моделей Honda и более современным салоном.

© Motor.ru

Спереди у Amaze шестиугольная решетка радиатора и вытянутые фары с полосой ДХО сверху в стиле оптики кроссовера Honda Elevate. Оформление кормы, включая фонари с ломаной светодиодной линией, напоминает City — еще одну модель Honda для развивающихся рынков.

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

В салоне — горизонтальные дефлекторы воздуховодов и «парящий» дисплей мультимедийной системы. Вероятно, это тот же 10,25-дюймовый экран, который устанавливают на Elevate. У кроссовера позаимствованы также панель управления климатической установкой и руль.

Ожидается, что платформа «третьего» Amaze останется прежней: модель делит ее с вышеупомянутыми City и Elevate. В список агрегатов, по данным инсайдеров, войдет 1,2-литровая «четверка» на 90 лошадиных сил, пару которой составит пятиступенчатая «механика» либо вариатор. Также вероятно, что в гамме будет версия, работающая на сжатом природном газе.

Соперниками Amaze в Индии станут Hyundai Aura, Tata Tigor и недавняя новинка Suzuki Dzire.