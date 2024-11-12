Полноприводный минивэн Wey 80 от Great Wall выходит на рынок РФ

Wey 80 предложен в России только с plug-in гибридной силовой установкой и двумя кузовами на выбор — стандартным и удлинённым.

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Премиальная марка Wey появилась в обойме китайской компании Great Wall Motor (GWM) в 2016 году, её название — это дань уважения основателю и действующему главе GWM, которого зовут Вэй Цзяньцзюнь. За восемь лет присутствия на китайском рынке марка Wey так и не смогла как следует раскрутиться, её продажи на фоне конкурентов довольно скромные, за первые три квартала этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовано 30 426 автомобилей (-6,6% по сравнению с АППГ). В феврале этого года марка Wey официально вышла на российский рынок со среднеразмерным кроссовером Wey 05, в сентябре стартовали продажи большого кроссовера Wey 07, а на 18 ноября назначен старт продаж минивэна Wey 80.

У себя на родине Wey 80 известен как Wey Gaoshan (он же Wey Alpine), продажи начались в октябре прошлого года, то есть модель довольно свежая. Главной технической особенностью этого минивэна является безальтернативная plug-in гибридная силовая установка и полный привод. Спереди у Wey 80 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с., электромотор мощностью 95 л.с. и двухступенчатая коробка передач. Задние колёса вращает свой электромотор мощностью 52 л.с. Заметим, что в российском пресс-релизе указана постоянная мощность электромоторов, доступная в течение 30 минут. Максимальная совокупная мощность силовой установки составляет внушительные 487 л.с. и 762 Нм, но она доступна куда менее продолжительное время, значение которого в пресс-релизе не указано.

В России Wey 80 на старте продаж будет доступен в двух фиксированных комплектациях — Premium со стандартным кузовом и Business Lounge с удлинённым кузовом. Габаритная длина версии Premium — 5045 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1900 мм, колёсная база — 3085 мм, дорожный просвет — 155 мм. Габаритная длина версии Business Lounge — 5405 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1890 мм, колёсная база — 3275 мм, дорожный просвет — 145 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Штатная размерность шин — 245/50 R 18.

Версия Premium оснащается тяговой батарей ёмкостью 37,96 кВт·ч, версия Business Lounge — батареей ёмкостью 44,28 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 160 и 183 км по устаревшему циклу NEDC соответственно, максимальная мощность зарядки — 53 и 60 кВт соответственно. Минивэн в комплектации Premium разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с, в комплектации Business Lounge — за 5,9 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 170 км/ч.

Wey 80 в комплектации Premium стоит от 7 299 000 рублей, он имеет 7-местный салон с посадочной формулой 2+2+3. В стандартное оснащение входят фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль и масса других электронных ассистентов водителя, полностью светодиодная оптика, задние сдвижные двери с электропривдом, обивка салона кожзамом, трёхзонный климат-контроль, 12,3-дюймовый приборный экран, 14,6-дюймовый мультимедийный экран, 50-ваттная беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с восемью громкоговорителями, два люка в крыше и электропривод багажной двери.

За версию Business Lounge в России нужно выложить минимум 8 599 000 рублей, здесь будет 6-местный салон с посадочной формулой 2+2+2 с креслами повышенной комфортности (особенно во втором ряду). Люк в потолке только один —над первым рядом кресел, а пассажиры второго и третьего рядов версии Business Lounge будут услаждать взор искусственным, светодиодным звёздным небом над головами. В оснащение версии Business Lounge, кроме того, входят более мощная аудиосистема с двадцатью громкоговорителями и системой активного шумоподавления, проекционный экран на лобовом стекле, обивка сидений первого и второго рядов кожей наппа, фирменная система ароматизации воздуха, термобокс объёмом 12,5 л с функцией охлаждения/подогрева, улучшенное освещение салона и система автоматической парковки.

Официально поставляемые в Россию минивэны Wey 80 имеют улучшенную по сравнению с версиями для китайского рынка антикоррозийную обработку кузова, увеличенный бачок для стеклоомывющей жидкости, зимний пакет (в него входит в том числе функция подогрева тяговой батареи) и полностью русифицированную бортовую электронику.