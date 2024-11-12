Российский клон Geely Tugella опять подорожал

Кроссовер Knewstar 001 снова подорожал в России. Отныне за кросс-купе просят на 87 200 — 177 200 рублей больше, чем прежде, хотя никаких изменений ни в технике, ни в оснащении не произошло. Начальный вариант модели после пересмотра цен стоит 3 973 190 рублей.

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Купеобразный кроссовер Knewstar 001, представляющий собой переименованный Geely Tugella, вновь подорожал. Цены выросли на 87 200 — 177 200 рублей в зависимости от комплектации, или на 2,1—4,7 процента. Об этом пишут «Автоновости дня» со ссылкой на официальные прайс-листы марки.

Сильнее прочих подорожала начальная версия Luxury — на максимальные 177 200 рублей. В свою очередь, «средняя» комплектация Flagship и топовая Flagship Sport стали дороже только на 87 200. Новые цены на модель теперь такие: Luxury — 3 973 190 рублей; Flagship — 4 203 190 рублей; Flagship Sport — 4 303 190 рублей.

Разумеется, никаких изменений по технике не произошло. Двигатель Knewstar 001 известен со времен Tugella — это бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра. В комплектациях Luxury и Flagship он развивает 200 лошадиных сил, в топовой Flagship Sport — 238. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, привод полный. С места до ста кроссовер разгоняется за 6,9 или 7,4 секунды в зависимости от мощности.

Одним из достоинств модели в Knewstar называют её максимальную адаптацию к российским дорогам и климату. Поэтому кросс-купе уже «в базе» имеет полный «зимний» пакет, в который входят подогрев передних и задних боковых сидений, лобового стекла, форсунок омывателя, руля и боковых зеркал.