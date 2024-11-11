С аукциона продадут 100-летний гоночный Mercedes за 5 миллионов евро

На аукционе RM Sotheby's в Мюнхене будут продавать редчайший спорткар Mercedes Typ 122. На аукционе RM Sotheby's в Мюнхене будут продавать редчайший спорткар Mercedes Typ 122. Это одна из четырёх машин такого типа, построенных в 1923 году специально для 500-мильной гонки в американском Индианаполисе. Причём это была последняя разработка Пауля Даймлера перед его уходом из компании, основанной его отцом. В прошлом автомобиль входил в коллекцию «хозяина Формулы-1» Берни Экклстоуна.

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Под капотом — чётырёхцилиндровый двигатель объёмом 2 литра непривычной по сегодняшним меркам конструкции: рубашка охлаждения и головка блока приварены к цилиндрам, а трёхопорный коленвал собран на подшипниках качения. При этом у него уже тогда было два распредвала в головке и по четыре клапана на цилиндр! А благодаря установленному спереди приводному компрессору Roots его мощность довели до 150 лошадиных сил.

© RM Sotheby's

Для 500-мильной гонки в американском Индианаполисе было подготовлено четыре одинаковые машины. Причём это был единственный случай в истории, когда мерседесовская заводская команда сама выставлялась в Indy 500.

© RM Sotheby's

Выставленный на аукцион спорткар носит номер шасси 26913. Машина была запасной, но в ходе квалификации перед гонкой лидер команды Макса Зейлер повредил свой основной автомобиль, когда его развернуло под дождём. В результате квалификацию за него проехал его племянник, запасной пилот Карл Зейлер на этом автомобиле — в те годы правила допускали такую замену.

© RM Sotheby's

По результатам квалификации Зейлер-старший стартовал с пятнадцатой позиции, но за первые 150 миль смог выйти на восьмое место. Один из его партнёров в это время шёл пятым, другой попал в аварию и сошёл. Однако вывих запястья не позволил гонщику закончить гонку — его вновь заменил племянник. Карл Зейлер проехал за рулём 320 миль и пересёк финишную черту восьмым.

После гонки машина осталась в распоряжении американского представителя немецкой марки. С тех пор спорткар сменил около десятка владельцев: в семидесятые попал в собрание к известному японскому коллекционеру Йошиюки Хаяши, какое-то время принадлежала боссу Формулы-1 Берни Экклстоуну. В 1996 году автомобиль приобрёл нынешний владелец, немецкий коллекционер Дитер Ауманн. В 2011-м по его заказу двигатель отреставрировала известная английская мастерская Capricorn Engineering.

© RM Sotheby's

Автомобиль сохранил множество компонентов той эпохи, среди которых картер двигателя и коробка передач. Кузов воссоздан с нуля, но оригинальный кузов тоже сохранён — он идёт одним лотом с машиной. Специалисты аукционного дома RM Sotheby's оценивают стоимость этого Мерседеса в 3,8–5 миллионов евро.