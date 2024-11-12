Opel будет производить китайские электромобили Leapmotor

Заводы Opel в Германии и Словакии могут оказаться наиболее подходящими для организации производства в Европе новых моделей китайской компании Leapmotor, интересы которой за пределами так называемого Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань) представляет корпорация Stellantis. Такой выбор обусловлен новыми политическими реалиями, а именно назревающей торговой войной между Китаем и Евросоюзом.

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Осенью прошлого года Leapmotor и Stellantis создали совместное предприятие Leapmotor International, через него корпорация Stellantis стала эксклюзивным представителем марки Leapmotor за пределами Большого Китая. Сейчас Stellantis активно развивает бизнес Leapmotor в Европе: на старосветский рынок выведены две модели — субкомпактный хэтчбек Leapmotor T03 и среднеразмерный кроссовер Leapmotor C10, причём производство Leapmotor T03 локализовано на заводе Stellantis в польском городе Тыхы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на инсайдеров, корпорация Stellantis планировала использовать польскую площадку и для локализации других моделей Leapmotor, в частности, представленного в октябре на Парижском автосалоне компактного кроссовера Leapmotor B10, но этим планам помешал рост напряжённости в торговых отношениях между ЕС и Китаем.

Напомним, что минувшим летом Еврокомиссия инициировала введение повышенных пошлин на электромобили китайского производства, чтобы защитить европейский рынок от экспансии китайских автопроизводителей. Эта мера расколола ЕС, потому что не все страны поддерживают такую политику. Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта на октябрьском голосовании высказались против введения повышенных пошлин на китайские «электрички». Поддержали пошлины Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Ирландия, Дания, Болгария, Эстония, Латвия и Литва. Остальные страны-члены ЕС воздержались от принятия решения.

В свою очередь Министерство коммерции КНР ещё в начале июля провело встречу с представителями китайского автопрома, в ходе которой была озвучена следующая установка правительства с учётом потенциальных геополитических рисков: строить заводы в Индии, России и Турции настоятельно не рекомендуется, а строить заводы в Таиланде и Европе нежелательно. После октябрьского голосования в Евросоюзе по поводу пошлин Министерство коммерции КНР провело ещё одну встречу с китайскими автопроизводителями и дала на ней более жёсткую директиву по Европе: прекратить инвестиции в те страны, которые поддержали введение повышенных пошлин на китайские электромобили.

Из-за этой директивы завод Stellantis в Польше больше не подходит для организации производства новых моделей Leapmotor, даже производство Leapmotor T03 отсюда могут перенести — ситуация с этой моделью пока до конца не ясна. Для локализации новых моделей Leapmotor в Европе корпорация Stellantis сейчас ищет площадки в странах, голосовавших против пошлин, наиболее подходящими, как сообщают инсайдеры, считаются заводы Opel в словацком городе Трнава и в немецком Айзенахе (Тюрингия).

Завод в Айзенахе сейчас производит только кроссовер Opel Grandland. Заводу в Трнаве поручен выпуск нового Citroen C3 и родственных кроссоверов Citroen C3 Aircross и Opel Frontera — ожидается, что спрос на эти модели будет довольно большим. В общем, в силу низкой загрузки завод в Айзенахе подходит для организации производства новых моделей Leapmotor лучше, чем Трнава, но стоимость производства в Германии выше, чем в странах Восточной Европы.

Добавим, что европейский автопром сейчас взбудоражен не только китайскими «электричками», но и неопределённостью тоговых отношений с США, где вернувшийся в президентское кресло Дональд Трамп может начать железной рукой выправлять торговый баланс между США и ЕС, в том числе путём введения повышенных пошлин на машины европейского производства. В теории эта мера может заставить европейские компании больше инвестировать в производство на территории США, но финансовое здоровье некоторых крупных европейских компаний, в том числе Volkswagen, Audi и Stellantis, сейчас стремительно ухудшается, так что у них скоро может просто не остаться ресурсов для производственных манёвров.