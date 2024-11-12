Вариаторная Lada Vesta будет меньше вибрировать

АвтоВАЗ оснастил Lada Vesta 1.8 CVT опорой двигателя нового образца. Новые партии «Вест», оборудованных вариатором, оборудованы другой правой подушкой двигателя — её артикул 8450046228. Инженеры автогиганта считают, что эта детали сделает машину гораздо менее вибронагруженной. Напомним, что бесступенчатую трансмиссию и 122-сильный 1,8-литровы атмосферник модель примерила минувшей весной.

© Quto.ru

О том, что АвтоВАЗ внедрил опору нового образца сообщает издание «Лада Онлайн» со ссылкой на одного из дилеров. Как сообщает источник, после смены подушки автомобили семейства Lada Vesta стали «намного комфортнее на холостых оборотах».

Логично предположить, что АвтоВАЗ не будет объявлять сервисную кампанию, но будет менять детали всем, кто будет жаловаться на чрезмерные вибрации от работы двигателя на холостых оборотах.

Как ранее отмечали вазовские инженеры, модификация Lada Vesta 1.8 CVT изначально получила оригинальный моторный кронштейн. Он же полагается связке клиноременного вариатора и 106-сильного 1.6.

Ранее АвтоВАЗ пометил некоторые Vesta, Largus и Niva знаком «не производится». Притом официальный статус «не производится» получили сразу несколько версий популярных моделей.