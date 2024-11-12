ГАИ предупредила о рейде «Пешеходный переход»

ГАИ проверит московских пешеходов на знание ПДД. Столичная Госавтоинспекция рассказала о проведении рейда «Пешеходный переход» 12 ноября, то есть уже завтра. В ведомстве подчеркнули, что особый контроль будет проводится в утренние и вечерние часы, когда на улице сумеречно и значительно повышается риск дорожных происшествий.

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Профилактическое мероприятие направлено на повышение безопасности пешеходов. Инспекторы проверят соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения.

В ГАИ отметили, что неизменным лидером среди самых частых видов ДТП являются наезды на пешеходов, сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что в ОАЭ пешеходам-нарушителям ПДД грозит суровое наказание. С марта 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах вступает в силу закон, ужесточающий наказание для пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Изменения в законодательство были внесены для снижения аварийности на дорогах и повышения культуры поведения на дороге всеми участниками движения.

Переход дороги в неположенном месте грозит тюрьмой для любого пешехода. Исключений не будет, говорят власти. Закон распространяется и на многочисленных туристов вне зависимости от гражданства и цели нахождения в ОАЭ. Такая мера последует в ситуации, когда пешеход переходил дорогу в неположенном месте или на запрещающий знак светофора и спровоцировал ДТП.