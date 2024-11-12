Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобиля. Во-первых, самое простое, очевидное и выгодное решение — заряжать электрокар на бесплатных станциях. Кроме того, сэкономить поможет домашняя ночная зарядка, когда тариф на электроэнергию в полтора-два раза ниже дневного. В этом случае можно контролировать потребление энергии с помощью интеллектуальных зарядных устройств или специальных приложений, объясняет специалист.

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Также не будет лишним отслеживать стоимость зарядки, а также уменьшать потребление электроэнергии, для чего не нужно резко стартовать и тормозить при езде. Мухин рекомендует поддерживать для электрокара комфортную температуру, прогревая его в гараже или паркинге перед поездкой, но на холоде, и заранее охлаждая в жаркие месяцы.

Эксперт не советует разряжать аккумулятор полностью и не заряжать на 100%. Лучшим балансом он называет показатели 20-90%, и такой подход способен продлить время работы батареи до 10−15 лет, резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что автомобильный рынок России снова стал вторым в Европе. До этого второе место Россия занимала в августе текущего года, но уже в сентябре опустилась на третье место. Российские автомобильные продажи в октябре оказались рекордными за последние 3,5 года — 171 179 единиц, что на 52,4% больше относительно октября прошлого года.