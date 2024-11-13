Покупатели Model Y получат годовую бесплатную зарядку

До 15 декабря Tesla проводит уникальную акцию для покупателей Model Y, предлагая бесплатный доступ к сети Supercharger на целый год. Это предложение действует на все версии популярного электрокроссовера и распространяется на Италию и другие страны Европы. Для того чтобы стать участником акции, достаточно оформить заказ на любую модификацию Model Y, независимо от способа оплаты.

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Акция направлена на стимулирование спроса и улучшение годовых показателей продаж компании. Несмотря на впечатляющие результаты в США и Китае, в Европе темпы роста продаж Tesla не такие высокие, и компания активно пытается удержать рынок, привлекая новых покупателей.

Согласно информации, опубликованной в издании SPEEDME.RU, годовая бесплатная зарядка привязывается к первому владельцу автомобиля и не может быть передана при перепродаже машины или перенесена на другую Tesla. Model Y, который вскоре получит обновленную версию в 2025 году, продолжает оставаться самым продаваемым автомобилем Tesla, несмотря на конкуренцию с китайскими производителями, такими как BYD.