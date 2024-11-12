Четыре модели BMW номинированы на премию Women’s World Car Of The Year

После победы BMW 5 Series в номинации «Лучший большой автомобиль» на премии Women’s World Car Of The Year 2024, компания готовится к конкурсу 2025 года.

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WWCOTY опубликовала полный список из 84 автомобилей, претендующих на титул. Немецкий бренд представлен четырьмя моделями: 1 Series, X2, X3 и M5. У бренда MINI, также входящего в BMW Group, есть три номинированные модели: Cooper, Aceman и Countryman.

На следующем этапе жюри WWCOTY объявит победителей в каждой категории 8 января. Общий победитель будет назван 6 марта, за два дня до Международного женского дня. Более 81 журналистки из 55 стран на пяти континентах протестируют автомобили, чтобы определить лучшие модели в своих сегментах, а затем выбрать главного победителя.

Если оглянуться назад, BMW уже не раз побеждала в этом конкурсе: в 2022 году титул «Лучший большой SUV» получила модель iX, а в 2020 году 8 Series была признана лучшим автомобилем в классе люкс. Седан G30 5 Series выиграл в 2017 году, а i8 была названа самым экологичным автомобилем 2015 года. Седан F30 3 Series стал лучшим семейным автомобилем в 2012 году.

BMW также удостоилась главного титула в 2011 году, когда F10 5 Series разделила первое место с Citroën DS3. Конкурс Women’s World Car Of The Year был основан в 2009 году автожурналисткой из Новой Зеландии Сэнди Майр, которая является почетным президентом премии WWCOTY.