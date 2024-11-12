Представлен роскошный вариант внедорожника Ineos Grenadier

Показан роскошный вариант внедорожника Ineos Grenadier. Внедорожник Grenadier английской фирмы Ineos создавался как бескомпромиссный экспедиционник — с рамным шасси, мостами и понижающей передачей. А лондонское ателье Project Kahn превратило его в люксовый автомобиль. Вместе с именем Grandmaster полноприводник получил отделку из нежной кожи, множество деталей из углепластика, громадные 20-дюймовые колёса и многое другое.

© Motor.ru

Брутальный внедорожник Ineos Grenadier доработан по рецепту, уже привычному нам по «Гелендевагенам».

Во-первых, тяжёлый полноприводник массой свыше 2600 килограммов получил обильный декор из неокрашенного углепластика: решётку радиатора, накладки вокруг фар, вставки в переднем и заднем бамперах, расширители колёсных арок (+40 мм), кожух дополнительного прожектора на крыше. Причём англичане говорят, что придумали эту фару, вдохновившись, ни много ни мало, верхним воздухозаборником на машинах «Формулы-1»!

Оба бампера окрашены в цвет кузова (у серийного «Гренадёра» они чёрные), установлены оригинальные углы переднего бампера с увеличенными воздухозаборниками. Кроме того, крылья раздуты массивными коробчатыми накладками, а не срезе крыши появился большой спойлер. Саму крышу покрывают рояльно-чёрной эмалью, а выемки на её скатах закрывают накладками. 20-дюймовые кованые колёса «обуты» в резину впечатляющим внешним диаметром 35 дюймов — впрочем, с весьма умеренным All-Terrain рисунком.

© Chelsea Truck Company

© Chelsea Truck Company

© Chelsea Truck Company

Первый образец «Грандмастера» щеголяет кожаной отделкой цвета «вулканический синий». Причём крой кресел весьма необычный — на фирме его называют «3D Modular». В кожу Nappa перешивают сиденья, передний подлокотник, обшивки дверей, ручки перед передним пассажиром, рычаг «ручника» и кожух рычага раздаточной коробки. Взамен штатных сидений Recaro можно заказать передние кресла с высокими спинками того же производителя.

© Chelsea Truck Company

© Chelsea Truck Company

© Chelsea Truck Company

© Chelsea Truck Company

© Chelsea Truck Company

Доработанному внедорожнику присвоили имя собственное — Grandmaster. Англичане называют его «самым роскошным» Ineos Grenadier в мире. Что, в общем-то, не удивительно: серийный Grenadier отделан весьма скромно, несмотря на солидную цену — от 65 тысяч евро в Германии.