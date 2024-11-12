Перечислены самые дешевые в России новые машины с АКПП

«Автоновости дня»: топ-5 авто с классической АКП в России. В России по-прежнему можно найти доступные автомобили с классическим автоматом, несмотря на то, что его почти вытеснили более дешевые вариаторы и роботы.

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Лидером среди самых бюджетных моделей остается Lada Granta, которая в комплектации Comfort Plus 2024 года с 4-ступенчатым автоматом стоит 1 298 000 рублей. В ее оснащение входят кондиционер, подогрев сидений и аудиосистема с 4 динамиками. Хотя Гранта с гидротрансформаторной АКП в данный момент не производится, ее все еще можно найти у дилеров.

На втором месте китайская Jetta VA3 за 2 013 000 рублей. Этот седан оснащен 6-ступенчатым автоматом и 1,5-литровым двигателем мощностью 110 л.с. В комплектации предусмотрены системы безопасности, кондиционер и аудиосистема с 4 динамиками.

Solaris HS, выпускаемый на российском заводе в Санкт-Петербурге, предлагается с 6-ступенчатым автоматом и стоит от 2 120 000 рублей. Базовая версия с двигателем 1,4 литра мощностью 100 л.с. включает кондиционер, подогрев сидений и мультируль. Более мощная версия с 1,6-литровым мотором обойдется дороже.

Forthing T5 – один из самых доступных китайских кроссоверов, с АКП6 он обойдется в 2 050 000 рублей. Оснащен 1,5-литровым двигателем на 144 л.с. В его комплектации – климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и системы активной безопасности.

Завершает список Solaris KRS (переименованный Kia Rio) с 6-ступенчатым автоматом и ценой от 2 068 000 рублей. В его стандартном оснащении – кондиционер, электростеклоподъемники, ABS и ESC.