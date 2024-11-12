Начались продажи электрического кроссовера Kia EV3 в Европе

Небольшой электрический паркетник Kia EV3, представленный в минувшем мае в Корее, готов к выходу на европейский рынок. Южнокорейский автоконцерн начал продавать машину и в Европе. Мы изучили подробности о модели: сюрпризов не оказалось — никаких сущностных отличий машина для Европы не получила.

© Motor.ru

Kia EV3 — самый компактный электромобиль корейского бренда, его премьера состоялась в минувшем мае. А сейчас стартовали его продажи в Европе.

Напомним, что это небольшой кроссовер длиной 4,3 метра. Дизайн выполнен в фирменном стиле Opposites United и напоминает старшую модель EV9. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,263.

Предусмотрено два варианта внешности: Baseline и GT-Line с более агрессивным рисунком бамперов и полностью чёрными колёсными дисками иного дизайна. Для базовой машины можно выбрать между колёсами диаметром 17 или 19 дюймов, на «спортивной» комплектации доступны только 19-дюмовые. А ещё у GT-Line есть свой цвет — «авантюриновый зёлёный металлик», вдобавок к обычной палитре из семи расцветок.

В отличие от Kia Soul EV, которому новинка пришла на смену, эту машину с самого начала проектировали как электромобиль. В основе лежит модульная платформа E-GMP — а точнее, её 400-вольтовый вариант. Такое оборудование уступает 800-вольтовому по характеристикам, но зато дешевле.

Как и на домашнем корейском рынке, европейским покупателям предложен только переднеприводный кроссовер с электромотором мощностью 204 лошадиные силы. Впрочем, в дальнейшем обещают и полноприводную двухмоторную версию. Предусмотрено два варианта батарей: на 58,3 или 81,4 киловатт-часов. Запас хода составляет 436 и 605 километров соответственно (по довольно строгому европейскому протоколу WLTP).

© Kia Europe GmbH

© Kia Europe GmbH

Электросистема поддерживает быструю зарядку напряжением 400 вольт: это позволяет пополнить запас электричества на борту с 10 до 80% за 29 минут на версии с маленькой батареей и за 31 минуту — с большой.

В Kia говорят, что EV3 — один из первых электромобилей в классе, поддерживающих технологию V2L (Vehicle-to-Load), причём во всех возможных вариациях. То есть не только зарядку, но и отдачу электричества: отдельным устройствам через розетку (V2L, Vehicle-to-Load), в электросеть дома через особое зарядное устройство (V2H, Vehicle-to-Home) или в городскую энергосистему (V2G, Vehicle-to-Grid).

© Kia Europe GmbH

© Kia Europe GmbH

Среди интересных особенностей в Kia отмечают очень компактную, чрезвычайно тонкую климатическую установку: её сверхплотная компоновка позволила увеличить запас места в ногах переднего пассажира на 6 сантиметров.

Рассказывают, что EV3 специально настраивали под вкусы европейских покупателей и особенности европейских дорог: сперва на стадии виртуальной разработки, на симуляторе, а потом и в ходе дорожных испытаний.

© Kia Europe GmbH

Бортовая электронная система снабжена тремя экранами, объединёнными в единый блок: щиток приборов (12,3 дюйма), управление климат-контролем (5,3 дюйма) и медиасистема (12,3 дюйма). Впервые для Kia на европейском рынке обеспечена поддержка платежей через бортовую мультимедиа-систему (прежде такой функционал на машинах концерна Hyundai-Kia был доступен только в Корее). Эта возможность задействована в приложении Parkopedia, помогающем находить и оплачивать парковочные места.

Кроме того, обещан голосовой помощник на основе ChatGPT и поддержка видео-стриминговых платформ, но этого придётся подождать: они появятся в ходе софтверного обновления в 2025 году. Уже сейчас поддерживается загрузка приложений из магазина Kia Connect Store и система Digital Key 2.0, позволяющая использовать вместо ключа смартфон (до семи пользователей).

© Kia Europe GmbH

© Kia Europe GmbH

© Kia Europe GmbH

Европейским покупателям будет доступно три варианта отделки салона: это двухтонный серый интерьер с тканевой обивкой для базовой комплектации Air, в более богатой Earth можно опционально получить искусственную кожу c тем же сочетанием оттенков, а машинам в версии GT-Line положена контрастная обивка из искусственной кожи чёрного и кремового цвета.

© Kia Europe GmbH

© Kia Europe GmbH

© Kia Europe GmbH

© Kia Europe GmbH

Дилеры в большинстве стран Европы уже принимают заказы. Цены на электромобиль в Германии начинаются от 36 тысяч евро, доплата за большую батарею — 5,4 тысячи. Самая богатая версия GT-line выпускается только с батареей на 81,4 киловатт-часов и стоит 48,7 тысячи евро.