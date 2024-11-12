Эксперт рассказал, почему не стоит покупать Toyota Aygo

Toyota - один из самых популярных брендов в России. Автовладельцы по умолчанию считают, что шильдик компании гарантирует качество машины, а потому это увеличивает ее стоимость. Но, как выяснил портал "АвтоВзгляд", среди подержанных автомобилей японской марки есть и откровенный неликвид.

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В частности, это Toyota Aygo. Модель имеет достаточно привлекательную цену и небольшой размер. Но в то же время у нее есть ряд недостатков. Первый - литровый двигатель мощностью 67 л.с. Этот силовой агрегат не обеспечивает достаточной динамики.

Внутри - не очень удобный салон: задние сиденья маловаты для взрослых пассажиров, объем багажника - всего около 168 литров. Для семейных поездок, либо путешествий с багажом Aygo не подойдет.

Еще один минус - ограниченный, по сравнению с другими моделями Toyota, выбор опций и технологий. Это точно не устроит любителей современных решений.

Aygo в России не слишком распространена, а потому найти на нее запчасти в магазинах и на разборках будет сложновато. Из-за этого цена комплектующих будет достаточно высокой - в трех из четырех случаях придется прилично заплатить за доставку.

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