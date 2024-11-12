Автоэксперт рассказал, зачем китайским машинам "нулевое" ТО

Автоэксперт Сокуев рассказал, зачем китайским машинам "нулевое" ТО
Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев объяснил "Российской газете", почему китайским автомобилям рекомендуется проходить дополнительное ТО.
"При покупке китайских автомобилей владельцы часто удивляются необходимости проведения "нулевого" ТО. По той же причине возникает множество мифов о качестве автомасла, заливаемого на конвейере в машины из Поднебесной.
Для первой заливки в Китае используют качественное автомасло, соответствующее всем требованиям производителя, характеристикам и особенностям двигателя, однако китайские компании (Geely, BAIC, GAC и другие) настоятельно рекомендуют проводить нулевое ТО в течение первых 3-5 тысяч километров. Для этого есть довольно веская причина.
Такая политика связана с тем, что автомобилям необходимо пройти обкатку - производители допускают, что в этот период в двигатель может попасть некоторое количество продуктов износа, например, частицы металлов. Масло за счет своих моюще-диспергирующих свойств эти продукты удержит в своем объеме, но быстрее потеряет ресурс.
Поэтому действительно важно проводить "нулевое" ТО в течение первых нескольких тысяч километров, а последующие замены масла производить по регламенту.
Для обслуживания двигателя рекомендуем использовать моторные масла в соответствии с требованиями автопроизводителя и тем уровнем свойств, который предусмотрен в спецификациях (их вы можете найти в руководстве пользователя или сервисной книжке на ваш автомобиль)", - отметил специалист.
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