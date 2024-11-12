Автоэксперт рассказал, зачем китайским машинам "нулевое" ТО

Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев объяснил "Российской газете", почему китайским автомобилям рекомендуется проходить дополнительное ТО.

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"При покупке китайских автомобилей владельцы часто удивляются необходимости проведения "нулевого" ТО. По той же причине возникает множество мифов о качестве автомасла, заливаемого на конвейере в машины из Поднебесной.

Для первой заливки в Китае используют качественное автомасло, соответствующее всем требованиям производителя, характеристикам и особенностям двигателя, однако китайские компании (Geely, BAIC, GAC и другие) настоятельно рекомендуют проводить нулевое ТО в течение первых 3-5 тысяч километров. Для этого есть довольно веская причина.

Такая политика связана с тем, что автомобилям необходимо пройти обкатку - производители допускают, что в этот период в двигатель может попасть некоторое количество продуктов износа, например, частицы металлов. Масло за счет своих моюще-диспергирующих свойств эти продукты удержит в своем объеме, но быстрее потеряет ресурс.

Поэтому действительно важно проводить "нулевое" ТО в течение первых нескольких тысяч километров, а последующие замены масла производить по регламенту.

Для обслуживания двигателя рекомендуем использовать моторные масла в соответствии с требованиями автопроизводителя и тем уровнем свойств, который предусмотрен в спецификациях (их вы можете найти в руководстве пользователя или сервисной книжке на ваш автомобиль)", - отметил специалист.

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