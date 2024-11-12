Эксперт оценил Hyundai Mufasa и рассказал о плюсах и минусах

"РГ" неоднократно писала о том, что в России можно купить кроссовер Hyundai Mufasa - модель, созданную специально для китайского рынка. Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал об особенностях агрегатов и отметил, почему, возможно, стоит поискать альтернативу "Муфасе".

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Mufasa в модельной линейке располагается между Hyundai Creta и Hyundai Tucson.

"Идеальный компромисс вместительности и компактности", - говорит эксперт.

Единственный двигатель - бензиновый атмосферник 2.0 (160 л.с.) с распределенным впрыском с электронно-управляемым термостатом, вкладышами с полимерным покрытием, масляным насос переменной производительности.

В паре с ним - знакомый по Creta гидроавтомат. В принципе сочетание надёжное, и привлекает то, что двигатель относительно простой - по крайней мере, без турбо, и может работать на бензине АИ-92. Ресурс АКП зависит от характера эксплуатации и соблюдения интервалов замены жидкости) эксперты рекомендуют их сокращать - так надёжнее.

Ранее "ЗР" писала о минусах кроссовера Hyundai Mufasa.

По комплектациям на российском рынке есть выбор - их пять. Оснащение даже в базовой достаточно щедрое.

"Реалистичная цена - в районе 3,5 млн рублей. В "2-2,5 млн" не верится, - говорит Зиновьев, - В общем, машина достойная. Смущает лишь цена: кроссоверы китайских марок схожих размеров заметно дешевле".