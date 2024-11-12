В Подмосковье распродают раритетные ЗИЛ в идеальном состоянии

Несколько десятков ЗИЛ-ММЗ в идеальном состоянии были выставлены на продажу в городе Дмитров Московской области. Годы выпуска автомобилей - с 1986 по 1991, цена за один самосвал - 650 000 рублей. Откуда взялись нетронутые временем автомобили, рассказал "Южный автомобиль".

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Сообщается, что грузовики подойдут коллекционерам и любителям ретро-авто: всем желающим продавать их не готовы, только после собеседования с потенциальным покупателем. Автомобили стоят на учете в ГАИ, получают страховку и ежегодно проходят ТО.

Самосвалы долгое время использовались для съемок документальных и исторических фильмов на киностудии "Мосфильм". Распродажа раритетной колонны связана с тем, что у владельца машин совсем скоро заканчивается срок аренды охраняемой территории с теплым ангаром для хранения техники.

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Также сообщается, что совсем скоро грузовики "выйдут в свет": планируется автопробег по МКАД, приуроченный к открытию станции метро ЗИЛ.