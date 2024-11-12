Автомобильный рынок России вернулся на второе место в Европе

Россия снова оказалась на втором месте европейского рейтинга продаж. Данные консалтинговой компании GlobalData говорят о том, что России удалось вернуться на вторую строчку европейского рейтинга реализации. Российские автомобильные продажи в октябре оказались рекордными за последние 3,5 года — 171 179 единиц, что на 52,4% больше относительно октября прошлого года.

А первое место в октябре заняла Германия, где было продано 231 992 машины, что на 6% больше, чем в том же месяце 2023 года.

На третье место с первого сместилась Великобритания с показателем 144 288 проданных автомобилей, что на 6% хуже, чем год назад.

Четвертое место и снижение продаж на 11,1% у Франции, где было продано 135 529 единиц. Италия сохранила свое пятое место, но опять с сокращением реализации на 9% (126 488 единиц). В Испании отмечается небольшой рост продаж — на 7,2% (83 472).

Ранее стало известно, что Lada Largus вернулся в рейтинг самых продаваемых автомобилей в России. Последний раз в первой десятке модель была на 29-й неделе 2022 года. С 4 по 10 ноября в России было продано 830 новых универсалов Lada Largus, что дало модели стать самой продаваемой в России на 45 неделе года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».