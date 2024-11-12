В России на четверть вырос интерес к долгосрочной аренде авто

Россияне из-за роста цен на автомобили и расходов на их обслуживание стали предпочитать долгосрочную аренду машин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией TopCar среди 2,5 тыс. человек.

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«В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%», — заявили в TopCar.

Отмечается, что основная часть арендаторов пользуется автомобилями два-три дня, причем 64% из них делают это для туристических поездок, 15% — для работы, а оставшиеся выбирают аренду для разнообразия.

До этого стало известно, что в »Яндекс драйве» появился вариант выкупа машины после того, как ее взяли в долгосрочную аренду.

В компании обратили внимание, что эта возможность — альтернатива автокредиту без первоначального взноса. Оплату списывают ежемесячно равными платежами. Время выкупа машины — от года до четырех лет.

Сейчас для выкупа доступно 650 машин в Москве и Санкт-Петербурге. В их числе такие модели, как Haval Jolion, Geely Coolray и бизнес-класс Honqhi H5 с максимальным пробегом 30 тыс. км.