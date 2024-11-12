В России установлен рекорд по продаже грузовиков

Рекордное количество грузового транспорта было продано в России в октябре. По итогам продаж середины осени этого года в нашей стране было реализовано 13 567 новых грузовых автомобилей, что на 29% больше, чем в сентябре, когда было продано 10 510 единиц.

Кроме того, текущий результат оказался на 4% больше, чем за октябрь прошлого года, когда было продано 12 996 единиц.

Продажи российских грузовиков, на долю которых приходится 31% от всего объёма реализации, увеличились на 9% в сравнении с прошлым годом — с 3 925 до 4 267 единиц. Иномарки занимают 69% всех продаж, и здесь тоже отмечается рост на 3% — с 9 071 до 9 300 единиц.

В рейтинге брендов побеждает КамАЗ (2 541 единиц), за которым расположились Sitrak (1 959), Shacman (1 839), Dongfeng (1 345), FAW (1 109), ГАЗ (677), МАЗ (585), Howo (582), JAC (526) и Foton (514).

В модельном рейтинге лидирует Sitrak C7H 4х2 (1 092 единицы). Далее идут Dongfeng DFH (1 012), КАМАЗ-5490 4х2 (761), Shacman SX 331 8х4 (665), Sitrak C7H 6х4 (633), ГАЗ Газон Next (547), FAW J6 6х4 (472), FAW J7 4х2 (458), Shacman SX 325 6х4 (408) и КАМАЗ-43118 6х6 (392).

Таким образом, с января по октябрь текущего года в России было продано 108 080 новых грузовых автомобилей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было реализовано 119 188 новых грузовиков.