Названы пять опасных ошибок водителей в минусовую температуру

Перечислены пять опасных ошибок водителей в минусовую температуру
В зимний период каждый автовладелец должен особенно следить за своим транспортом. Директор механического ремонта АГ "Авилон" Александра Габараева рассказала "Газете.ru" про самые распространённые проблемы зимней эксплуатации автомобиля.
Часто, чтобы прогреть машину, её оставляют на холостом ходу на длительное время. Это малоэффективно, а также сильно изнашивает двигатель. Лучше запустить мотор и дать ему поработать пару минут, а после аккуратно начинать движение.
Не стоит забывать про проверку масел и техжидкостей: их своевременная замена позволит избежать многих проблем. Кроме того, лед на машине ухудшает видимость и может привести к ДТП, а снег с крыши падает на сзади идущий транспорт. Потому следует регулярно чистить свой автомобиль.
В зимнюю пору особое внимание следует уделять аккумулятору: из-за мороза он разряжается намного быстрее. Потому с наступлением минусовой температуры его нужно чаще проверять и при необходимости заряжать.
Ещё одной проблемой является примерзание окон и дверей. Перед сильными морозами лучше обработать их силиконовой смазкой. Также стоит смазать замки морозостойкой смазкой или специальным спреем.