Названы пять опасных ошибок водителей в минусовую температуру

В зимний период каждый автовладелец должен особенно следить за своим транспортом. Директор механического ремонта АГ "Авилон" Александра Габараева рассказала "Газете.ru" про самые распространённые проблемы зимней эксплуатации автомобиля.

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Часто, чтобы прогреть машину, её оставляют на холостом ходу на длительное время. Это малоэффективно, а также сильно изнашивает двигатель. Лучше запустить мотор и дать ему поработать пару минут, а после аккуратно начинать движение.

Не стоит забывать про проверку масел и техжидкостей: их своевременная замена позволит избежать многих проблем. Кроме того, лед на машине ухудшает видимость и может привести к ДТП, а снег с крыши падает на сзади идущий транспорт. Потому следует регулярно чистить свой автомобиль.

В зимнюю пору особое внимание следует уделять аккумулятору: из-за мороза он разряжается намного быстрее. Потому с наступлением минусовой температуры его нужно чаще проверять и при необходимости заряжать.

Ещё одной проблемой является примерзание окон и дверей. Перед сильными морозами лучше обработать их силиконовой смазкой. Также стоит смазать замки морозостойкой смазкой или специальным спреем.