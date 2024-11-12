Импорт автомобилей в Россию бьет рекорды

Объем импорта автомобилей в Россию вырос почти в полтора раза. С января по октябрь 2024 года в страну ввезли 795 тысяч новых легковушек — на 45,4 процента больше, чем годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Автостата». Октябрь и вовсе показал лучший результат за 12 лет: в этот месяц из-за рубежа приехали 112 тысяч машин. Преобладают в импорте китайские модели, доля которых по итогам второго месяца осени перевалила за 90 процентов.

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Импорт новых машин растет с весны. В апреле было ввезено 58 тысяч легковушек, в мае — 69 тысяч. К сентябрю показатель дорос до 104 тысяч. Что касается моделей, то самым импортируемым стал кроссовер Geely Monjaro. За ним идут Chery Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Haval M6 и GAC GS3.

Большинство машин, как и прежде, приезжают из Китая — теперь их доля составляет более 90 процентов. Из других стран, напротив, стали возить заметно меньше: доля Белоруссии в структуре импорта снизилась с 6,4 до 2,1 процента, Киргизии — с 7,7 до 1,9 процента, Казахстана — с 4,2 до 1,2 процента.

Падают и поставки автомобилей с пробегом. В июле в Россию привезли более 50 тысяч таких машин, в сентябре — 42,7 тысячи, а в октябре — уже 38,6 тысячи. В целом с января по октябрь объем импорта составил 332,7 тысячи экземпляров (минус 2,9 процента). Здесь первенство удерживает Япония: за год она увеличила долю с 46,8 до 60,2 процента. Самые популярные модели с пробегом тоже японские — это Honda Freed, Honda Fit, Toyota Corolla, Nissan Note и Honda Stepwgn.

Тем временем Япония смягчила некоторые санкции против РФ. В Россию теперь можно поставлять автомобили с «мягкогибридными» силовыми установками. То есть, на японских аукционах можно официально покупать ряд моделей Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes-Benz и Audi.