Изучаем самый маленький кемпер в мире на внедорожном шасси

Насколько маленьким может быть дом на колёсах? Вы удивитесь, но кемперы зачастую принимают очень компактную форму, а тот, что вы видите на фотографиях, вполне может оказаться самым маленьким в мире кемпером, построенным на внедорожном шасси.

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У небольшого кемпера есть некоторые очевидные недостатки, такие как нехватка места для установки столь необходимого в дальней поездке оборудования. В то же время он компенсирует этот недостаток небольшим весом, отменной проходимостью и отличной манёвренностью, что позволит ему добраться туда, куда не доедут обычные полноразмерные автодома.

Познакомьтесь с Ларри, владельцем канала YouTube Work Less Enjoy Life More. В какой-то момент он уволился с работы, продал большую часть своего имущества и купил автодом, чтобы путешествовать по стране.

Один из его последних проектов — микрокемпер на базе внедорожника Geo Tracker 1992 года. У него полный привод, 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью всего 80 л.с. и автоматическая коробка передач.

Ларри улучшил внедорожные возможности шасси, оснастив внедорожник комплектом подвески Calmini, который увеличил дорожный просвет на 75 мм. Он также установил передний бампер Calmini с лебедкой.

Жилой модуль Ларри построил его с нуля, используя доски 2x2 и фанеру. Затем он нанес около восьми слоев краски и пару слоев уретана, чтобы защитить фанеру от гниения.

Внутри он довольно прост, как и снаружи, а попасть внутрь можно через дверь сзади.

Как я уже упоминал ранее, этот проект еще не завершен. Когда вы откроете заднюю дверь, вы увидите, что внутри жилой модуль ещё не завершён. Тем не менее часть оборудования уже на месте.

За задней дверью находится складной стол, который будет служить кухонным столом. На нем есть разделочная доска и четыре винта, которые можно затянуть, чтобы разделочная доска не дребезжала. Складной стол предлагает мало места, но его достаточно, чтобы вы могли разместить портативную походную плиту и тарелку.

Внутри также можно найти двухзонный холодильник Iceco на 12 В, для питания которого используется портативная электростанция ​​Vtoman. Есть и складные солнечные панели мощностью 400 Вт .

«Где спит Ларри?» — можете вы спросить. Ну, явно не в зоне над кабиной — хотя она выглядит довольно уютной, пространство слишком тесное для взрослого человека. Это место зарезервировано для двух собак Ларри.

Ларри придумал простое решение, чтобы создать спальное место. Он убрал пассажирское сиденье и создал большую панель, чтобы закрыть пространство, где крепилось сиденье. Все, что ему нужно сделать, это положить матрас сверху, и у него будет достаточно места, чтобы получить ровное спальное место.