Chery Tiggo 9 получит систему автоматической парковки с искусственным интеллектом

Новый кроссовер Chery Tiggo 9 на российском рынке будет оснащен системой автоматической парковки с интеллектуальными технологиями. Об этом сообщает пресс-служба Chery.

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Система АРА использует ультразвуковой радар и камеры кругового обзора, она может парковать автомобиль параллельно, перпендикулярно и по диагонали. Парковочный автопилот имеет функцию памяти, что упрощает и ускоряет процесс парковки в последующих случаях после первоначальной настройки.

Новинка станет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке. Среди ее достоинств: гидравлические сайлентблоки и система активного демпфирования CDC, которая помогает регулировать жесткость амортизаторов. Также в опции нового авто войдут технологии автономного экстренного торможения, круиз-контроль, ассистент движения в пробках и система автоматической парковки.

Длина автомобиля составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм. Автомобиль в Китае доступен в пяти цветах кузова: черном, серебристом, сером и двух оттенках белого.

Под капотом бензиновой версии установлен бензиновый турбомотор 2.0-литра мощностью 257 л.с. В зависимости от комплектации компанию ему составляет либо семиступенчатый «робот», либо классическая восьмиступенчатая АКП. Заявленный расход топлива автомобиля — 7,5 литра бензина АИ-95 на 100 км пути.

Также предусмотрена гибридная версия, в состав которой входит 1,5-литровый 154-сильный бензиновый мотор и установленный спереди электродвигатель мощностью 221 л.с. Общий запас хода на полном баке превышает 1400 км.