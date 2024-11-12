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GAC показал стильный и недорогой хэтчбек Aion UT для глобального рынка

Полноценная премьера новой электрической пятидверки состоится позже на этой неделе. Впрочем, концерн GAC уже сертифицировал модель, так что основные характеристики известны.

GAC показал стильный и недорогой хэтчбек Aion UT для глобального рынка
© Колеса.ру

В октябре в базе Минпрома КНР появился сертификат на новый электрохэтч марки Aion, которая принадлежит концерну GAC. Теперь же сам бренд распространил официальные изображения и объявил товарное имя модели – в продажу она поступит под индексом UT (прежде электрокар был известен под внутренним обозначением AY2). Одновременно в Aion заявили о том, что, как и представленный ранее кроссовер Aion V нового поколения, хэтчбек будет глобальным.

Свежая пятидверка получила вполне себе симпатичный дизайн. Особенности внешности – обрамленные широкими диодными плашками фары, расположенные ниже дополнительные «кубики» ходовых огней, вставки в задних стойках (они могут быть контрастными или в цвет кузова) и округлые фонари с С-образным рисунком.

Длина GAC Aion UT равна 4270 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1575 мм, колесная база – 2750 мм. Таким образом, по своим габаритам китайский электрокар сопоставим с хэтчбеком Volkswagen ID.3.

Салон Aion UT пока продемонстрирован лишь на дизайн-скетчах. Внутри – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и центральный тоннель с нависающей консолью.

Пятидверка сертифицирована с единственным электромотором мощностью 136 л.с. О батареях информации пока нет. Китайские профильные СМИ полагают, что запас хода новинки составит примерно 600 км по местному циклу.

Презентацию GAC Aion UT проведут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется уже 15 ноября. Дебютным рынком для модели, конечно, станет Китай, там электрохэтчу прочат стартовый ценник где-то в 100 000 юаней (около 1,35 млн рублей по текущему курсу). В других странах новинка Aion, вероятно, появится в следующем году.

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