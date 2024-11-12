GAC показал стильный и недорогой хэтчбек Aion UT для глобального рынка

Полноценная премьера новой электрической пятидверки состоится позже на этой неделе. Впрочем, концерн GAC уже сертифицировал модель, так что основные характеристики известны.

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В октябре в базе Минпрома КНР появился сертификат на новый электрохэтч марки Aion, которая принадлежит концерну GAC. Теперь же сам бренд распространил официальные изображения и объявил товарное имя модели – в продажу она поступит под индексом UT (прежде электрокар был известен под внутренним обозначением AY2). Одновременно в Aion заявили о том, что, как и представленный ранее кроссовер Aion V нового поколения, хэтчбек будет глобальным.

Свежая пятидверка получила вполне себе симпатичный дизайн. Особенности внешности – обрамленные широкими диодными плашками фары, расположенные ниже дополнительные «кубики» ходовых огней, вставки в задних стойках (они могут быть контрастными или в цвет кузова) и округлые фонари с С-образным рисунком.

Длина GAC Aion UT равна 4270 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1575 мм, колесная база – 2750 мм. Таким образом, по своим габаритам китайский электрокар сопоставим с хэтчбеком Volkswagen ID.3.

Салон Aion UT пока продемонстрирован лишь на дизайн-скетчах. Внутри – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и центральный тоннель с нависающей консолью.

Пятидверка сертифицирована с единственным электромотором мощностью 136 л.с. О батареях информации пока нет. Китайские профильные СМИ полагают, что запас хода новинки составит примерно 600 км по местному циклу.

Презентацию GAC Aion UT проведут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется уже 15 ноября. Дебютным рынком для модели, конечно, станет Китай, там электрохэтчу прочат стартовый ценник где-то в 100 000 юаней (около 1,35 млн рублей по текущему курсу). В других странах новинка Aion, вероятно, появится в следующем году.