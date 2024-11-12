Автоэксперт назвал шесть способов экономии при покупке электромобиля

Заправить электрокар можно выгодно по сравнению с бензиновыми, дизельными и даже гибридными автомобилями. Как это сделать, изданию «Авто Mail» рассказал генеральный директор ООО «Системы Автономной Энергии» Антон Мухин.

© газета.ру

По словам эксперта, нужно следить за стоимостью электричества, сэкономить на его цене можно без опасений, для этого следует заправляться на бесплатных станциях. Другим способом является домашняя ночная зарядка, когда тариф на электроэнергию в 1,5-2 раза ниже дневного. К тому же наблюдать за энергопотреблением дома гораздо проще при наличии интеллектуальных зарядных устройств и специальных приложений.

Антон Мухин советует: для сохранения ресурса батареи нужно следить, чтобы заряд оставался в промежутке от 20 до 90%, так можно увеличить пользование аккумулятором на 10-15 лет. Еще одной составляющей экономии заряда является сокращение потребления энергии, на это влияет множество факторов, например, манера езды. Это объясняется тем, что расход энергии электрокара зависим от стиля вождения гораздо больше, чем бензиновый автомобиль. Так, при скорости 90 км/час за городом расход будет в 2 раза меньше, чем при 150 км/час.

Эксперт отмечает, что не менее важно создать комфортные температуру для электромобиля, например, прогревать машину заранее в гараже, или, наоборот, охлаждать перед поездкой, во время зарядки. Не стоит забывать и о правильном пользовании системой кондиционирования, мультимедиа, подогрева руля и других потребляющих электроэнергию элементов.