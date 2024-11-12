На российский авторынок выходит новый китайский производитель

Производитель электромобилей Lynk&Co выходит на российский рынок. Пока подробностей грядущего выхода совсем немного. Известно, что одновременно премьеру справят электромобиль Lynk&Co и смартфон Meizu, так как дистрибьютором обоих марок выступит фирма DreamSmart, что планирует одновременно торговать и потребительской электроникой, и новыми автомобилями.

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Напомним, что Lynk&Co — это китайско-шведский автомобильный бренд, который использует технологии компаний Volvo Cars и Geely Auto. В гамме производителя есть только гибридные и электрические модели.

О том, что автомобили Lynk&Co официально появятся на российском рынке, впервые было объявлено осенью 2021 года. Но затем было принято решение пересмотреть планы. Возможно, нынешний заход окажется более успешным.

Стоит заметить, что гибриды и электрокары этой марки весьма популярны благодаря альтернативным каналам поставок. Если стартуют официальные продажи, в рамках которой появится фирменная гарантия, это лишь увеличит спрос.

Между тем, также стали известны сроки начала официальных продаж моделей Avatr: в настоящее время формируется парк автомобилей для тестов и дилерская сеть.