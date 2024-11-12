В Париже собираются запретить поездки на кроссоверах

Во французской столице решили бороться с «большими» машинами. Через неделю Сенат Франции будет обсуждать законопроект, который может дать право городским советам запрещать использование некоторых личных транспортных средств. Законопроект коснется бензиновых и дизельных автомобилей весом более 1,7 тонны и электрических внедорожников более 2 тонн.

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Основным мотивом для этой инициативы стала идея развития велосипедного движения и активного продвижения в общество культуры пеших прогулок.

Таким образом, под запрет могут попасть Range Rover и другие премиальные и люксовые кроссоверы и внедорожники, а также спортивные машины. По статистике, около 25% личного автотранспорта в Париже приходится именно на этот сегмент.

Последней каплей для появления этого законопроекта стало летальное ДТП, произошедшее с велосипедистом, которого сбил кроссовер Mercedes-Benz.

В настоящее время во французской столице действует увеличенная плата за парковку для «больших» машин, которая в три раза выше, чем для компактных автомобилей (18 евро в час против 6). Кроме того, наложен запрет на проезд всех машин в центре Парижа. Исключением является работа в этом районе, шоппинг, поход в музей или ресторан.