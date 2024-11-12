Стало известно, сколько новых Zeekr 7X продали за полтора месяца

Zeekr 7X, который вызвал ажиотаж в Китае, уже можно купить в России. Zeekr популярен не только на нашем рынке, но и в Китае, где полтора месяца назад начались продажи новой модели — 7X. Электрический кроссовер с начальной ценой 230 тысяч юаней (3,1 миллиона рублей) еще на этапе приема заказов собрал шесть тысяч заявок за 24 часа, и за 50 дней со старта продаж дилеры реализовали 20 тысяч машин. Между тем модель уже начали возить в Россию: цены начинаются от 5,7 миллиона рублей.

© Motor.ru

Zeekr 7X стал доступен для покупки в Китае в конце сентября этого года. Это среднеразмерный пятиместный кроссовер с 800-вольтовой электросистемой, который уже в «базе» предлагается с тормозами Brembo, аудиосистемой с 21 динамиком и креслами, оборудованными подогревом, вентиляцией и массажем. В начальной версии 7X заднеприводный — электромотор, установленный на задней оси, выдает 422 лошадиные силы, а батарея емкостью 75 киловатт-часов обеспечивает запас хода в 605 километров.

© Zeekr

© Zeekr

Есть у модели и полноприводная модификация с двумя электродвигателями (по одному на каждой из оси), суммарно они развивают 646 лошадиных сил. Такому 7X положена адаптивная пневмоподвеска и 100-киловаттная батарея, на одном заряде которой кроссовер проезжает 705 километров. Заявленный разгон с места до «сотни» двухмоторного электрокара — 3,8 секунды.

7X, как и другие Zeekr, построен на модульной платформе Geely Sustainable Experience Architecture (SEA). Длина, ширина и высота равны 4,83, 1,93 и 1,66 метра соответственно при колесной базе 2,93 метра. Клиренс, благодаря пневмоподвеске, можно регулировать в диапазоне от 190 до 230 миллиметров, а диаметр колесных дисков составляет 20 дюймов.

Несмотря на то что в Китае продажи начались меньше двух месяцев назад, модель уже появилась на российских классифайдах. Например, на Auto.ru можно найти объявления о продаже Zeekr 7X по цене от 5,7 миллиона рублей, а самый дорогой электрокар оценен в 7,5 миллиона рублей.