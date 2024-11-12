Kia готовит к показу новый топовый кроссовер

По неофициальным данным, новый паркетник Kia окажется на ступеньку выше модели Sonet. Главным рынком для кроссовера станет Индия, там старт продаж намечен на начало следующего года.

Первые изображения нового бюджетника индийское подразделение Kia распространило на прошлой неделе: тогда показали силуэт и корму. А сегодня компания опубликовала свежий тизер – теперь уже с «лицом». Одновременно объявлено имя новинки – Kia Syros. Сама марка позиционирует модель в качестве кроссовера, хотя внешне она больше похожа на микровэн. Кстати, по информации индийских профильных медиа, Kia выбирала между двумя названиями – Syros и Clavis. Так вот, от второго имени якобы отказались как раз для того, чтобы автомобиль не вызывал ассоциаций с вэнами на букву C – Carens и Carnival. Мол, Syros – это, наоборот, на букву S, как в случае с полноценными кроссоверами Sonet, Seltos и Sorento.

Новый паркетник получит брутальную внешность. У Syros будут вертикальные блоки фар с интегрированными диодными «клыками» дневных ходовых огней, выдвижные ручки дверей и L-образные задние фонари. Отметим, в профиль от «носа» до центральных стоек Kia Syros напоминает доступный в Корее крохотный кроссовер Hyundai Casper (в Европе его электроверсия представлена как Hyundai Inster). Вполне возможно, что это ближайшие родственники.

Индийцы пишут, что длина грядущего паркетника не превысит четырех метров. А таким машинам в этой стране положены существенные налоговые льготы. При этом ожидается, что в местной гамме бренда Syros окажется на ступеньку выше паркетника Sonet.

О технике сам производитель все еще не рассказал. Очевидно, на первом этапе Kia Syros предложат с бензиновыми моторами. Позже у новинки может появиться электроверсия. Привод наверняка исключительно передний.

Производство Kia Syros наладят в Индии же, эта страна и станет главным рынком для модели. Но впоследствии паркетник вполне могут отправить на экспорт.

В продаже кроссовер ждут в начале следующего года. Впрочем, премьеру могут провести уже в 2024-м.