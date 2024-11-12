Скоро в России начнутся продажи эффектных китайских автомобилей с гарантией

В Москве можно будет купить Avatr с гарантией производителя. Компания Changan представила на российском рынке новый бренд, под которым будут предложены роскошные электромобили. Сама марка была основана в 2018 году, а о её появлении в нашей стране производитель сообщал ещё осенью 2023-го.

© Quto.ru

Сам бренд — это продукт совместной работы автогиганта Changan, концерна CATL, разрабатывающего аккумуляторы, а также IT-гиганта Huawei, который разрабатывает программное обеспечение.

Внешнее оформление электромобилей разработано командой командой дизайнеров под руководством Надера Фагихзаде, известного своей работой в BMW, где он отвечал за экстерьер 6-Series, 7-Series, родстера i8 и концепта iNEXT.

© Avatr

© Avatr

© Avatr

© Avatr

© Avatr

«Официальный запуска бренда в России означает, что любой покупатель, выбирающий Avatr, получит автомобиль, адаптированный под российские условия. А вместе с этим — гарантированное полное техническое сопровождение у официальных дилеров бренда и восьмилетнюю заводскую гарантию», — подчеркнули в пресс-службе производителя.

Все подробности о доступном на российском рынке модельном ряде, а также характеристиках, оснащению и стоимости новинок Avatr, будут раскрыты в ближайшее время.