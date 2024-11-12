Honda и Acura оказались в центре скандала

На автомобилях Honda и Acura отказывают двигатели V6. Японская Honda и ее премиальный суббренд Acura оказались в центре расследования — его инициировало Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Поводом стали проблемы с шестицилиндровым мотором объемом 3,5 литра, которым комплектуются модели Honda Pilot, Ridgeline и Odyssey, а также Acura MDX и TLX.

© Motor.ru

Первый отзыв, затрагивающий автомобили с мотором V6 3.5, был объявлен еще год назад — в ноябре 2023-го. Тогда Honda получила 173 жалобы на отказывающие двигатели, пообещала проверить и, при необходимости, отремонтировать 250 тысяч автомобилей. Теперь же выяснилось, что проблема может быть характерна для 1,4 миллиона машин: это Honda Pilot и Acura MDX, произведенные с 2016 по 2020 год, Honda Odyssey и Acura TLX 2018−2020 годов и Honda Ridgeline 2017−2019 годов.

Под угрозой отказа «атмосферник» серии J35: агрегат может заклинить. Проблема заключается в том, что на двигатели по ошибке установили коленчатый вал с неправильными шатунами — деталям не хватает смазки, что может привести к заклиниванию двигателя или его необратимому повреждению. На автомобилях, которые попали под отзыв, бесплатно заменят шатунно-поршневую группу или двигатель в сборе.

Национальное управление безопасности дорожного движения США инициировала расследование, а Honda пообещала сотрудничать с организацией и предоставить все необходимые данные.