Кроссовер Exeed RX получил самую дешевую комплектацию

В гамму кроссовера Exeed RX добавили начальную версию Urban. Она отличается урезанным оснащением и, соответственно, более низкой ценой — 4 750 000 рублей. Для сравнения: следующая за Urban комплектация Planitum оценивается уже в 5 040 000 рублей.

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Кроссовер Exeed RX в версии Urban обойдется на 290 тысяч рублей дешевле Planitum, но будет лишен ряда функций.

Например, у «городских» RX нет фар с подсветкой поворотов, коленной и передней центральной подушек безопасности, фоновой подсветки на дверях и системы ионизации воздуха. Цвет салона возможен только один — черный. Хотя для Planitum и Premium также доступно сочетание красного с белым, а для топовой Flagship предлагается эксклюзивный бежевый.

При этом у RX Urban есть и вентиляция кресел переднего ряда, и панорамная крыша, и колеса диаметром 20 дюймов. Под капотом — турбодвигатель 2.0 GDI мощностью 197 лошадиных сил и 375 Нм крутящего момента, работающий в паре с роботизированной коробкой передач на семь ступеней. Разгон до 100 километров в час у кроссовера занимает 9,3 секунды. В городе он расходует почти 12 литров бензина на сотню, за городом — 6,5.

Порядок цен на RX сегодня такой: комплектация Urban оценивается в 4 750 000 рублей, Platinum — в 5 040 000; за ними следуют две версии с восьмидиапазонным автоматом вместо робота и 249-сильным двигателем (385 Нм). Вариант Premium 8AT обойдется в 5 340 000 рублей, Flagship 8AT — в 5 490 000.