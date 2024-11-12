Автомобили Geely заметно подорожали в России

В России подорожало большинство моделей марки Geely. Бюджетный седан Geely Emgrand теперь предлагается минимум за 2 157 990 рублей, так как его базовая комплектация Standard прибавила 45 000. Цена компактного кроссовера Coolray также выросла: в стартовой версии — на 73 200, а в трёх остальных — на 57 200.

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У большого седана Geely Preface подорожание тоже оказалось «неравноменым»: в базовом варианте цена увеличилась на 132 200, а в топовом — на 57 200 рублей.

На те же 57 200 рублей отдалился от покупателей новый кроссовер Cityray, хотя начальная версия прибавила 118 200 рублей. Напомним, что эта модель лишь недавно справила премьеру.

Для вседорожников Atlas и Monjaro прибавка равняется 57 200 рублей, но за исключением «базы», размер которой вырос на 130 200 и 163 200 рублей, соответственно

Наконец, в плюс ушёл обновлённый вариант семиместного Okavango, стоимость которого поднялась на 127 200 рублей (дорефрменного — на 7200-127 200).

Между тем, в России стартуют продажи электрокаров Lynk&Co — это китайско-шведский автомобильный бренд. Как стало известно редакции Quto, презентация нового для нашего рынка бренда состоится 20 ноября.