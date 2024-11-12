Эксперт назвал четыре шага для консервации автомобиля

Перед длительным простоем машины важно провести ее грамотное обслуживание, которое поможет избежать проблем при последующем запуске. Об этом пишет портал «Автовгляд».

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Перед тем, как оставлять машину на длительный простой, следует полностью заправить бензобак, это предотвратит образование конденсата, который может привести к коррозии. Заполнить следует и систему охлаждения двигателя, перед этим важно проверить уровень антифриза и его состояние, своевременная замена старой или загрязненной жидкости спасет от перегрева и коррозии. Проверить нужно и гидравлический контур, а также целостность резиновых шлангов.

Замену масла при консервации мотора производят по умолчанию после основательного очищения и слива по максимуму отработки. В сервисной практике для достижения подобных целей применяют мягкие промывки двигателя, но здесь важно правильно подобрать химические продукты, поскольку среди препаратов есть те, которые обеспечивают чистку систем смазки моторов с разной степенью загрязнения и износа.