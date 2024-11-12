«Российская газета» раскрыла стоимость кроссовера Xcite X-Cross 8. Габариты Xcite X-Cross 8 — 4740 х 1860 х 1705 мм, а величина клиренса — 190 мм. В 7-местном варианте объём багажника составляет 193 литра, а при сложенных сидениях последних рядов — 2101 литр.

Как отмечает RG.RU, старт продаж новинки назначен на 14 ноября. Базовая комплектация будет стоить 2 999 000, средняя — 3 299 000, а топовая — 3 399 000 рублей. Наполнение версий будет раскрыто полнее.

Но ранее сообщалось, что система безопасности включает шесть подушек безопасности, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, камеру кругового обзора 360, а также систему контроля слепых зон.

Во всех исполнениях имеются подогрев руля, форсунок и лобового стекла, первого и второго ряда сидений. Объявлено, что для автомобилей проводится дополнительная оцинковка деталей кузова.

Продажи электрокаров в России резко пошли вниз

И продолжая тему новинок. В России стартуют продажи электрокаров Lynk&Co. Как стало известно редакции Quto, презентация нового для нашего рынка бренда состоится 20 ноября.