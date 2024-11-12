АвтоВАЗ обещал не повышать цены на Lada в 2024

Автомобилям Lada не грозит повышение цен в 2024 году. Благодаря отсрочке уплаты утилизационного сбора для отечественных производителей снизилась финансовая нагрузка на отечественный автопром. В итоге Волжскому автозаводу удалось заморозить нынешнюю стоимость автомобилей Lada до конца года.

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«Что касается цен на 2025 год, то говорить об этом пока рано», — подчеркнул представитель тольяттинского автогиганта Сергей Ильинский.

Впрочем, по мнению экспертов, в будущем году машины начнут дорожать. Так, по словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, в 2025 году стоимость отечественных легковушек вырастет как минимум на 10%.

Он отметил, что на фоне роста ключевой ставки Центробанка, индексации ставок утильсбора и нестабильного курса валют импорт машин сократится, у покупателей станет меньше выбора, и у российских производителей «возникнет большой соблазн поднять цены на свою продукцию».

Ещё одним фактором станет меньшая доступность автокредитов. Так, в Госдуме работают над законопроектом, который позволит Банку России ограничивать выдачу займов на покупку транспортных средств гражданам с большой долговой нагрузкой. Предполагается, что запрет распространится на россиян, которые уже отдают на погашение долгов более 80% своего дохода.