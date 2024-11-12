Более 1,5 тыс. люксовых автомобилей эвакуировали с тротуаров в Москве с начала года

С начала 2024 года в столице с тротуаров эвакуировали более 1,5 тыс. люксовых автомобилей, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

«Более 1,5 тыс. люксовых автомобилей эвакуировали с тротуаров по решению инспекторов МАДИ с начала года. Машины находились в зоне действия запрещающих знаков. Нарушители получили штраф за неправильную парковку и оплатили перемещение автомобиля на спецстоянку», – говорится в материале.

Как уточняется, владельцы машин BMW и Mercedes чаще других нарушали правила остановки и стоянки. Еще среди элитных иномарок на тротуарах встречались: Lexus – 147 случаев, Porsche – 138 случаев, Audi – 104 случая.

«Машины, которые водители бросают на тротуаре, мешают пешеходам, родителям с колясками, пожилым и другим маломобильным людям. Если автовладельца нет на месте нарушения, то в целях безопасности инспекторы МАДИ могут отправить машину на спецстоянку. Просим автомобилистов внимательнее относиться ко всем участникам дорожного движения и парковаться только в разрешенных местах», – цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.