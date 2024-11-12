В Думе отреагировали на присвоенные места для парковок во дворах

Депутат объяснил, почему невозможно присвоить место для парковки во дворе. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что никто не может «застолбить» место для своей машины во дворе и считать хоть какую-то часть придомовой территории своей собственностью.

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«…любые хитрые конструкции, цепи, загородки из кирпичей и досок, пометки на асфальте, заявления с угрозами освободить парковочное место не имеют юридической силы», — говорит парламентарий.

Нужно понимать, что машино-место — это часть сооружения, а не импровизированные конструкции и некие обозначения, поясняет Гаврилов. Он советует, обращаться в местную администрацию или в управляющую компанию в ситуации, если кто-то во дворе решил «присвоить» какую-то его часть под парковочное место.

Кроме того, есть вариант обращения в территориальный орган администрации района. «Государственный земельный надзор осуществляется государственными земельными инспекторами, которые принимают меры по пресечению или устранению последствий выявленных нарушений земельного законодательства, — резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что в Москве создали бесплатные перехватывающие велопарковки, доступ на которые предоставляется по персональной карте «Тройка», а карта единого транспортного портала укажет наиболее удобную по расположению.