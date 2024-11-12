Продажи электрокаров в России резко пошли вниз

Электрокары Zeekr популярнее электрических «Москвичей» в России. Агентство «Автостат» отмечает спад ажиотажа вокруг электромобилей: в октябре 2024 года россияне купили 1349 таких машин, что на 21 процент меньше, чем в том же месяце 2023-го. При этом лидером по объемам продаж остается китайский Zeekr, не имеющий официального представительства в России. По объемам реализации электрокаров китайская марка обгоняет отечественный «Москвич».

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В октябре россияне купили 604 электромобиля Zeekr, в то время как электрический кроссовер «Москвич 3е» разошелся в количестве 196 штук. Стоит уточнить, что в России представлена вся актуальная линейка Zeekr, включающая модели X, 001, 007, 009, а теперь еще и новый 7X, дебютировавший в Китае в сентябре. Россияне продолжают покупать электрические Зикры даже несмотря на то, что марка пригрозила отключить все машины, ввезенные в страну неофициально. Блокировка может затронуть те электрокары, которые предназначались для продажи в Китае, но попали на территории других государств с целью перепродажи.

А вот официально представленный в России «Москвич 3е», который производится на заводе в Москве, покупают не так охотно: за месяц были реализованы 196 штук. На третьем месте по объема продаж в октябре оказалось китайская Ora (принадлежит Great Wall Motors). Единственная модель — Ora 03, которую поставляют в Россию из Китая официально, завершила второй месяц осени с результатом 74 проданных экземпляра.

В топ-5 также вошли Avatr и Volkswagen — их показатели 51 и 38 проданных экземпляров соответственно. А вот российская марка Evolute на этот раз не попала в пятерку самых популярных, хотя ранее на протяжении многих месяцев в ней присутствовала.

Если же рассматривать период с января по октябрь, то продажи новых электромобилей в России превысили отметку 15 тысяч штук. Это на 46 процентов больше, чем за десять месяцев 2023 года, и даже больше, чем за весь прошлый год (14 089 штук).