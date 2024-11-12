Электрокроссовер от Changan и Huawei официально появится в России

Официально подтвержден выход марки Avatr на российский рынок. Произойдет это в начале следующего года, и на первоначальном этапе модельный ряд будет включать кроссовер Avatr 11 и седан Avatr 12. Первый может быть только электромобилем, второй — ещё и гибридом с турбомотором 1.5 в роли генератора.

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Марка Avatr официально выйдет на российский рынок как минимум с одной моделью — электрическим кроссовером Avatr 11. По неофициальным данным, к нему присоединится седан 12, но эту информацию материнская Changan пока не подтверждает. На самом деле сейчас неизвестно практически ничего, за исключением того, что все машины пройдут процесс адаптации и на них будет действовать восьмилетняя гарантия.

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Поставкой «Аватров», очевидно, займется российское представительство Changan. Изначально бренд был создан в рамках СП Changan-Nio, но после его развала «Чанган» нашла новых партнеров в лице CATL и Huawei. Компания привлекала инвестиции от ряда китайских фондов, а в августе этого года сама вложила 11,5 миллиарда юаней (1,6 млрд $) в фирму Yinwang — дочку Huawei, специализирующуюся на запчастях и программном обеспечении.

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Это позволило углубить сотрудничество между компаниями и упростить доступ к последним разработкам IT-гиганта. Например, тот же Avatr 11 использует комплекс автономного управления Qiankun ADS 3.0, включающий 34 сенсора и использующий для распознания объектов нейросеть. Этой системе, благодаря наличию так называемой Road Topology Reasoning Network (Сеть обоснования топологии движения), для работы даже не требуются высокодетализированные карты.

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В Китае Avatr 11 продается с одно- и двухмоторной силовыми установками и может похвастать запасом хода до 730 километров по циклу CLTC. С места до ста кроссовер разгоняется за 3,98 секунды, максимальная скорость — 200 километров в час. В каком виде модель появится у нас, пока не сообщается.