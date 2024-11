Родстер Seven CSR Twenty стал самой дорогой моделью от ателье Caterham

Британская компания Caterham Cars представила лимитированную версию CSR Twenty легендарной «семёрки», она посвящена 20-летию самого технического изощрённого шасси из тех, что предлагаются для этого родстера. Caterham Seven CSR Twenty оснащён 2,0-литровым двигателем Ford Duratec и имеет уникальную отделку кузова, будет выпущено только 20 экземпляров.

Компания Caterham Cars с 2021 года принадлежит японской дилерской сети VT Holdings, на её денежки она выстроила себе новую штаб-квартиру в британском Дартфорде (графство Кент) и минувшим летом торжественно в неё въехала. Штаб-квартира в данном случае — это не только шикарный офисный комплекс с современным ландшафтным дизайном, но и новый просторный завод, построенный с прицелом на постепенное увеличение объёмов производства. Многомиллионные инвестиции в новый комплекс надо как-то окупать, так что самое время выводить на рынок дорогие лимитированные спецверсии спорткаров Caterham

Caterham Seven CSR Twenty — первая модель для рынка Великобритании, которую соберут на новом заводе в Дартфорде, она же самая дорогая в истории — от 79 995 фунтов стерлингов (10,14 млн рублей в переводе по текущему курсу). Прежде самым дорогим считался Caterham Seven 620 за 58 490 фунтов стерлингов (7,41 млн рублей) с 2,0-литровым компрессорным мотором Ford Duratec мощностью 314 л.с. Впрочем, с помощью различных опций цену Caterham Seven 620 можно спокойно довести до 70 000 фунтов стерлингов и выше, а Caterham Seven CSR Twenty предлагается укомплектованным практически по максимуму.

Caterham Seven CSR Twenty базируется на самой продвинутом в гамме шасси, обозначенном литерами CSR, у этого шасси полностью независимая подвеска, причём передняя подвеска сделана по гоночной схеме пуш-род, её амортизационные стойки убраны внутрь кузова и находятся между двигателем и радиатором. Передние колёса получили самые мощные в гамме дисковые тормоза с четырёхпоршневыми фиксированными суппортами красного цвета. 15-дюймовые колёса Vulcan из лёгкого сплава обуты в шины Toyo Proxes R888R.

Двигатель позаимствован у модели Seven 420 — это атмосферная версия 2,0-литрового бензинового мотора Ford Duratec, максимальная отдача составляет 213 л.с при 7600 об/мин и 203 Нм при 6300 об/мин. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика», вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) родстер массой 620 кг разгоняется за 3,9 с, максимальная скорость — 219 км/ч.

К косметическим особенностям версии CSR Twenty относятся нос и передние кресла от модели Seven 620, полностью светодиодная оптика, обитая углеродной тканью передняя панель салона, кожаный руль Momo с толстым ободом, обитые алькантарой сиденья, центральный тоннель и рычаг переключения передач, табличка между сиденьями с порядковым номером автомобиля, памятные надписи и шильдики.

Опций при заказе Caterham Seven CSR Twenty немного: можно выбрать различные варианты цветографического оформления, расширенную отделку углеродной тканью наружных деталей кузова (в том числе задних крыльев и дуги безопасности), заниженный пол салона, быстросъёмный руль и выключатель массы.

Добавим, что Caterham сейчас разрабатывает полностью новую модель — электрическое купе с рабочим названием Project V, оно должно выйти на рынок в 2026 году.