КамАЗы начнут собирать в Венесуэле

КамАЗ хочет наладить сборку грузовиков и автобусов в Южной Америке. В Каракасе, столице Венесуэлы, был подписан меморандум о взаимопонимании между ПАО «КАМАЗ» и компанией J.C. Internacional 2004 C.A. В рамках меморандума российский производитель обязуется обеспечить страну грузовыми автомобилями и пассажирским транспортом. Также партнеры запустят местный завод по сборке КамАЗов.

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Стороны заинтересованы в создании в Венесуэле производства на шасси КамАЗа из готовых машинокомплектов. В частности, речь идет о поставках шасси для автобусов средней пассажировместимости, автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 20 тонн и коммунальной техники. Объемы поставок пока не раскрываются.

Жители Южной Америки хорошо знакомы с КамАЗом, отмечает гендиректор челнинского завода Сергей Когогин. С 2009 по 2019 годы там проходило ралли «Дакар», в котором участвовала и побеждала российская команда «КамАЗ-Мастер». В 2020 году гонка переехала в Саудовскую Аравию.

Стоит отметить, что в 2022 году КамАЗ вел переговоры с Аргентиной о строительстве местного завода. Зарубежные партнеры заверяли, что санкции на их желание сотрудничать не повлияли. Для проекта выбрали и партнера, и локацию, однако о его реализации не сообщалось. А над венесуэльским предприятием задумывались еще в 2007 году.

Сейчас КамАЗ терпит серьезные убытки. За январь-сентябрь 2024 года убыток завода составил 3,8 миллиарда рублей. Руководство объясняет обвал «эффектом высокой базы», а также призывает дождаться годовых результатов.