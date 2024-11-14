JAC T9 впервые стал самым продаваемым пикапом в России. По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре в России было продано 3 484 новых пикапа, что в 2,1 раза больше прошлогоднего результата результат октября 2023-го. Эксперты отмечают, что этот показатель — рекордный за всю историю российского рынка. До этого наибольший объём продаж был зафиксирован в декабре 2014 года, когда было реализовано 3 245 машин.

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Четвертый месяц подряд первая позиция досталась китайскому бренду JAC. В октябре было реализовано 828 пикапов марки. На втором месте в очередной раз оказался Great Wall с показателем 618 проданных машин. Следом разместились Changan (513 единиц), УАЗ (450) и Sollers (359).

В модельном рейтинге также лидирует JAC, чья модель T9 впервые стала самым продаваемым пикапом в России (583 единицы). Далее идут лидер сентября Changan Hunter Plus (513), Great Wall Poer (460), УАЗ «Пикап» (450) и Sollers ST6 (359).

Таким образом, за десять месяцев текущего года в нашей стране было продано 23 895 новых пикапов, что на 74% больше, чем в тот же период прошлого года. По-прежнему в сегменте наибольшие показатели продаж у Great Wall, чья доля составляет 25%.

Ранее стало известно, что Lamborghini Urus снова стал лидером сегмента в России. Эксперты отмечают положительную динамику на рынке автомобилей люкс-класса уже четвёртый месяц подряд. В октябре в России было продано 49 новых роскошных машин, что на 44% больше, чем в том же месяце прошлого года, когда было реализовано 34 автомобиля.