МВД обсуждает изменение процедуры изъятия машин, разыскиваемых Интерполом

Осуждается порядок изъятия у россиян машин, разыскиваемых Интерполом. Так как Интерпол игнорирует запросы МВД РФ по поводу находящихся в международном розыске автомобилей граждан РФ, российское ведомство вместе с Генеральной прокуратурой обсуждает возможные варианты защиты прав россиян в этой сфере.

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Ранее сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой найти возможность для изменения порядка изъятия у россиян транспортных средств, находящихся в розыске Интерполом.

Этому предшествовала ситуация, когда к сенатору обратился житель Ульяновска из-за ареста по запросу Интерпола своего автомобиля после его покупки в ОАЭ. В результате стало известно, что с февраля 2022 года по настоящий момент правоохранители Германии, Канады, Нидерландов и Литвы игнорируют запросы российских коллег по выявлению разыскиваемых машин.

Данные об изъятии разыскиваемого автомобиля жителя Ульяновска были направлены правоохранительным органам Канады, которые и инициировали розыск, но ответа «по существу» так и не было предоставлено. По этой причине россиянину выдали его машину «под расписку, возложив на последнего обязанность его сохранения до получения запрашиваемых сведений от инициатора розыска автомобиля».

Прекращение международного розыска машины, а по факту — удаления информации о нём из базы похищенного автотранспорта Генерального секретариата Интерпола, происходит только по заявлению инициатора розыска.