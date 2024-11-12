В Москве появятся несколько новых турбокольцевых перекрестков

Автолюбителей предупредили об открытии в Москве новых турбокольцевых перекрёстков. В департаменте транспорта сообщили, что в 2025 году в российской столице будут запущены шесть новых турбокольцевых перекрёстков, пишет «Российская газета».

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От обычных такие транспортные кольца отличаются тем, что водителю нужно занять определённую полосу ещё при въезде на неё в зависимости от своего маршрута. Такая схема движения предотвращает аварийные ситуации, потому что на самом кольце уже не придётся перестраиваться.

Сообщается, что турбокольцевые перекрёстки появятся на площадях Ромена Роллана и Академика Курчатова, в Трикотажном проезде и Пресненском Валу, на пересечениях улиц Таллинская и Кулакова, а также Городецкая - Салтыковская.

Ранее стало известно, что в России растут продажи новых Rolls-Royce. Судя по статистике регистрации машин в ГИБДД, состоятельные российские автолюбители в этом году активно покупают роскошные автомобили британского бренда. Так, с января по сентябрь включительно в России было продано 99 машин, что на 39% больше, чем за тот же период прошлого года. Наиболее популярной в этом году можно назвать самую дорогую машину бренда — внедорожник Cullinan, средняя стоимость которого на данный момент составляет более 100 миллионов рублей.