В Кыргызстане ужесточают правила подготовки водителей

Проект нового Положения о подготовке и переподготовке водителей транспортных средств разработали в министерстве образования и науки КР. Документ, как пояснили в ведомстве, поможет республиканским автошколам работать эффективнее и качественнее.

Согласно проекту, осуществлять подготовку водителей разрешат только организациям с лицензией и профессиональными преподавателями, имеющими соответствующее техническое или юридическое образование. "Кадровый состав обязан повышать квалификацию не реже одного раза в течение трех лет. К обучению курсантов не допускаются лица с судимостью...", - говорится в документе.

Кроме того, у наставников должен быть водительский стаж не менее трех лет, а у тех, кто преподает предмет "Первая доврачебная медпомощь", - высшее или среднее медобразование.

Согласно предложению министерства, срок подготовки водителей в автошколах - независимо от формы их собственности - составит от двух до 3,5 месяцев в зависимости от категории транспортных средств. Переподготовка займет 1,5 месяца. Управлять троллейбусом будут учить в течение полугода.

"Продолжительность теоретического занятия - 45, практического - 60 минут. К итоговому тестированию допускаются прошедшие полный курс обучения по утвержденным программам и получившие положительные итоговые оценки по всем предметам. Экзамены на вождение транспортных средств проводятся на учебном маршруте, согласованном с госорганом, уполномоченным обеспечивать безопасность дорожного движения. Учащиеся, получившие оценку "неудовлетворительно", допускаются к повторным экзаменам только после дополнительной подготовки", - говорится в положении.

Документом, подтверждающим прохождение обучения, станет свидетельство единого образца, выданное автошколой. Выпускники обязаны в течение шести месяцев сдать квалификационные экзамены для получения водительского удостоверения. Если они этого не сделают, им придется пройти повторный курс подготовки.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что получить права без обучения в автошколе и последующей проверки на знание правил дорожного движения теперь никто не сможет. "Так и будут сдавать экзамены до тех пор, пока не сдадут", - сказал он.

- Основная причина большого количества ДТП - в самих водителях. Последние 20-30 лет многие покупали водительские удостоверения, не проходя обучение. Они не соблюдают правила, не знают значения дорожных знаков. Для решения этой проблемы ведется усиленная работа, - отметил Садыр Жапаров.

Глава государства призвал граждан отказаться от мысли о покупке водительских удостоверений и изучить ПДД. "Разве трудно запомнить все правила? Я считаю, это простая лень. Для вас же самих лучше, если вы все выучите и будете знать. И тогда не только в Кыргызстане, но и во всем мире будете себя чувствовать уверенно", - подчеркнул президент.

Он также поручил открыть государственные автошколы во всех 40 районах республики. По данным на 2023 год, в Бишкеке действует более 30 подобных образовательных организаций, в основном с частной формой собственности. Обучение в них, в том числе, ведется по таким категориям, как "А1", "А" (мотоциклы с разным рабочим объемом двигателя), "В1", "В", "С1", "С", "D1", "D" (автомобили с разной разрешенной максимальной массой, предназначенные также для перевозки пассажиров).

Кстати

Согласно проекту положения, основаниями для отчисления курсанта из автошколы являются пропуск более 20 процентов занятий без уважительных причин; несвоевременная оплата за оказанные услуги; нарушение внутренних правил образовательной организации; расторжение договора по обоюдному согласию.