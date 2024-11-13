Эксперт рассказал, чем опасно превышение уровня масла в двигателе

Повышенный уровень масла в двигателе может стать причиной серьезных неисправностей. Об этом "Газете.ru" рассказал директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов.

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Во-первых, избыток масла приводит к повышенному давлению в системе, что, в свою очередь, вызывает утечки через прокладки и сальники. В наихудшем сценарии возможно попадание в цилиндры.

Уровень масла считается проблемным, когда он превышает норму на 10-15 мм или более. В этом случае возможен контакт с вращающимися частями коленвала, что вызывает вспенивание и нарушение смазки, износ вкладышей и подшипников. Если норма превышена на 20 мм или выше, то риск повреждений двигателя, причем неважно, бензинового или дизельного, многократно возрастает.

Кроме того, масло сильнее попадает на свечи и клапаны, в камеры сгорания, что не только снижает эффективность двигателя, но также способствует скорому износу его компонентов. Потому, если не следить за уровнем масла, это может привести к долгим ремонтам и полному выходу мотора из строя.

Ранее "РГ" рассказывала про главные ошибки при проверке уровня масла.